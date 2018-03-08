Яркие декоративные пуговицы из ткани своими руками

Красивые декоративные пуговички — ну куда же без них! Такие оригинальные пуговицы можно сделать даже из обрезков тканей — получатся яркие, разноцветные пуговицы, например для наряда малышки. Или, к примеру, вы не можете подобрать идеальные пуговицы к только что сшитой вещи. Сделав такие пуговицы, вы украсите свою одежду авторской фурнитурой. А одиночные пуговицы, можно носить как брошки.

Как сделать пуговицы из ткани своими руками

Нам понадобится:

пластиковые или металлические колечки, их можно купить в магазинах рукоделия, или строительных магазинах, в отделе для штор

иголка

нитки

ткань для пуговицы

плотная ткань для изнанки пуговиц, например фетр

Вот такие колечки нам понадобятся. Размер пуговицы зависит от диаметра колечка, поэтому мы может сделать пуговицы абсолютно разного размера.

Вырежьте из плотной бумаги шаблон круга. Радиус круглого шаблона должен быть больше радиуса кольца в 3 раза. Вырежьте из ткани круг.

Затем положите кольцо на круг из ткани, и нарисуйте окружность ровно посередине между внешним краем круга из ткани и кольцом.

Сделайте с помощью нитки и иголки стежки по намеченной линии

Как сделать пуговицы из ткани своими руками

Пластиковое кольцо вложите в круг ткани и стяните нитку. Вот такой вид получается с лицевой стороны.

Закрепляем стянутую нитку

Теперь сборка надежно зафиксирована, и кольцо никуда не денется

Заправьте края ткани внутрь

На внешней стороне не должно быть никаких складок и заломов ткани.

Закройте отверстие с обратной стороны несколькими стежками

По внутреннему диаметру пластикового кольца сделайте декоративную строчку контрастной нитью

Подготовьте круг из плотной ткани, равным внешнему диаметру пуговицы. Подходящими в тон нитками пришейте круг к пуговице стежками через край.

Делаем ножку для пуговицы. Возьмите карандаш и приложите его к изнаночной стороне пуговицы. Сделайте несколько стежков, захватывая окружность карандаша, как показано на фото

Вдвое сложенной нитью обвейте ножку пуговицы

Пуговица из ткани и пластикового колечка готова! Декоративные стежки на пуговицах можно делать разными способами, по кругу, как мы рассмотрели, а также захватывать нитью окружность пластикового колечка, или как вам еще подскажет фантазия. Также пуговицы можно украсить вышивкой, например рококо или французским узелком. Как оказалось, сделать красивые пуговицы из ткани своими руками совсем несложно. Удачи вам в рукоделии и творческого вдохновения!